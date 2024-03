Priznavanje diplom: posodobiti obstoječe ali najti nove dogovore?

Med Italijo in Slovenijo že obstaja dogovor o medsebojnem priznanju diplom, ki pa bi ga bilo treba posodobiti ali pa ugotoviti možnost dogovora med univerzama v Trstu in Vidmu s slovenskimi univerzami, glede usposabljanja profesorjev na slovenskih srednjih šolah pa je Univerza v Trstu pripravljena to nuditi, težavo ustvarja zoperstavljanje več zakonskih določil. To je bilo slišati na srečanju, ki ga je v četrtek, 21. marca, v prostorih Slovenskega kulturnega društva Barkovlje priredila slovenska komponenta Demokratske stranke na šolsko tematiko, konkretno povezano z vprašanjem priznavanja diplom oz. študijskih naslovov iz Slovenije in usposabljanja šolnikov.

Priznanje diplom ni samo birokratska, ampak je politična zadeva v luči odprte meje in medsebojnega oplajanja, kar je še toliko bolj pomembno v času, ko v Italiji in Evropi dviguje glavo nacionalizem s težnjo zapiranja meja, je bilo slišati v uvodnem delu srečanja, kjer sta ob moderatorki Tamari Blažina in deželni koordinatorki slovenske komponente DS Valentini Repini pozdravili tržaška pokrajinska in deželna vodja stranke Maria Luisa Paglia in Caterina Conti. Najprej je o vprašanju usposabljanja srednješolskih profesorjev govoril profesor oddelka za matematiko in računalništvo tržaške univerze Daniele Del Santo, tudi koordinator centra za usposabljanje šolnikov. Usposabljanje profesorjev za poučevanje na slovenskih šolah je po njegovih besedah temeljna naloga tržaške univerze, težava je v omejenem številu predmetov in predavateljev. Trenutno gre za šest predmetov, ki so vsi vezani na poučevanje slovenščine v povezavi z drugimi jeziki in italijanščine za tujce, medtem ko bi morali poskrbeti tudi za usposabljanje za poučevanje tudi drugih predmetov v slovenskem jeziku. Obenem se tu tudi zoperstavljajo različna zakonska določila.

O vprašanju priznavanja študijskih naslovov je govorila Nives Cossutta, ki se je s to problematiko tudi poklicno ukvarjala na Univerzi v Trstu. Po njenih besedah sta se že leta 1983 Italija in takratna Jugoslavija dogovorili o medsebojnem priznanju študijskih naslovov, po razpadu Jugoslavije in nastankom neodvisne Slovenije pa je ta dogovor potrdil tudi kulturni sporazum med Italijo in Slovenijo iz leta 2000. Težava je, da bi morali seznam naslovov posodobiti, ker je prišlo v vseh teh desetletjih do pomembnih sprememb na področju univerzitetnega študija, a se to ni nikoli zgodilo. Po njenih besedah obstajata dve možnosti: ali t.i. priznanje »ope legis« s posodobitvijo seznama diplom ali pa ugotovitev posebnih dogovorov med univerzama v Trstu in Vidmu ter univerzami v Sloveniji za pridobitev dvojne diplome. Tu mora slovenska narodna skupnost v Italiji najti skupen jezik, je dejala Cossutta.

Na daljavo sta spregovorili tudi senatorki DS Simona Malpezzi in Tatjana Rojc. Prva se je zavzela za poseben bilateralni dogovor med Italijo in Slovenijo na področju priznavanja študijskih naslovov, druga pa je opozorila tudi na vprašanje priznavanja diplom ne samo za poučevanje, ampak tudi za opravljanje določenih poklicev, npr. v zdravstvu.