Prodaja avtomobilov Tesle padla že drugo leto zapored

Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je v minulem letu prodal 1,64 milijona vozil, kar je devet odstotkov manj kot leta 2024. V zadnjem četrtletju lanskega leta je prodaja v primerjavi z zadnjim četrtletjem 2024 padla za 15,6 odstotka na 418.227 vozil, je sporočilo podjetje, ki ga vodi Elon Musk.

Več od Tesle je lani prodal kitajski proizvajalec električnih avtomobilov BYD, in sicer 2,26 milijona vozil, s čimer je postal največji proizvajalec električnih vozil na svetu.

Prodaja Teslinih vozil je padla med drugim zato, ker ameriška vlada ne ponuja več 7500 dolarjev zveznih davčnih olajšav na električno vozilo, pa tudi zaradi napredovanja konkurence in, kot ocenjujejo analitiki, zaradi Muska samega in njegovega sodelovanja v vladi Donalda Trumpa, zaradi česar so se okoljsko naravnani liberalni kupci preselili h konkurenci.

Tesla se sooča z ostro konkurenco tako v tujini kot v ZDA s strani konkurenčnih proizvajalcev električnih vozil. BYD zdaj dominira na kitajskem zelo konkurenčnem trgu električnih vozil, ki je največji na svetu.

Čeprav vozila BYD niso na voljo v ZDA, se njihova prodaja v Evropi, Avstraliji in drugih regijah po svetu povečuje, deloma zaradi cen, ki so na splošno nižje od cen Tesle in drugih ameriških proizvajalcev avtomobilov.