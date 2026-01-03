Bor Radenska začel leto s težko pričakovanim uspehom

KOŠARKA

C-LIGA

Bor Radenska – Fagagna 69:63 (19:17, 35:39, 54:52)

Bor: Lo Duca 1 (1:2, -, -), Zettin 0 (-, 0:4, 0:1), Fr. Savoia 0 (-, -, -), Gallocchio 15 (8:9, 2:3, 1:5), Brancati 9 (5:6, 2:5, 0:2), Fort 14 (2:4, 6:10, 0:2), Comar 10 (3:4, 2:2, 1:1), Maurel 6 (2:2, 2:7, 0:2), Giustolisi 5 (3:6, 1:2, 0:1), Finatti 9 (3:4, 0:2, 2:5), Fi. Savoia in Sommariva nv. Trener: Kapo.

Košarkarji Bora Radenska so novo leto začeli s težko pričakovano zmago, saj so z zasluženim uspehom v prvem krogu povratnega dela C-lige prekinili niz osmih zaporednih porazov. Svetoivančani so na domačem igrišču s 69:63 premagali izkušeno Fagagno.

Kot kažejo delni izidi posameznih četrtin je bila tekma na Stadionu 1. maja ves čas popolnoma izenačena. V uvodu zadnje četrtine je Bor pobegnil na 8 točk prednosti, a so gostje nato z delnim izidom 9:0 spet povedli. V pravem trenutku pa je z dvema uspešnima potinapadoma po ukradeni žogi, hladnokrvnim izvajanjem prostih metov in zadeto trojko v ospredje stopil Luca Gallocchio. Borov branilec je za sabo povlekel še soigralce, ki so v končnici ohranili mirno kri. Na drugi strani pa je goste, med katerimi sta v napadu izstopala predvsem izkušena Ferrari in Ellero, zajela nervoza, tako da so si v zadnjih dveh minutah prislužili kar tri tehnične napake zaradi ugovarjanja nad sodniki.

»Z zmago smo seveda izredno veseli. Igra ni bila najboljša, štel pa je le rezultat. Vsak igralec je prispeval svoje k zmagi, fantje so zaigrali kot ekipa, kar se je na koncu še kako poznalo. Vedno bi morali igrati na tak način,« po tekmi ni skrival zadovoljstva Borov spremljevalec Bruno Kneipp.

Bor bo prihodnji teden odigral kar dve tekmi, obe pred domačimi navijači. V petek bo v zaostalem dvoboju 11. kroga gostil Ormelle, dan kasneje pa se bodo varovanci trenerja Saše Krčalića (ekipo je sicer danes vodil njegov pomočnik Almir Kapo) pomerili še s Caorlami. Po zdravstvenih težavah bo spet zaigral center Devil Medizza, ki je v zadnjih dneh že treniral s soigralci.