Projekt Krško 2 razjezil Furlanijo - Julijsko krajino

Več strank v Furlaniji - Julijski krajini izraža nasprotovanje namenu Slovenije, da zgradi drugi blok Nuklearne elektrarne Krško, na isto temo pa se je danes oglasil slovenski predsednik republike Borut Pahor in presenetil z besedami, da bi o drugem bloku moral odločati državljani na referendumu.

Krško je spet aktualna tema, potem ko so poslanci Državnega zbora so v torek sprejeli resolucijo o dolgoročni podnebni strategiji države in jo dopolnili z določilom, da »na področju jedrske energije Slovenija načrtuje dolgoročno rabo jedrske energije in v ta namen izvede upravne postopke in pripravo dokumentacije za investicijsko odločanje«. To določilo na stežaj odpira vrata gradnji drugega bloka v Krškem.

Na resolucijo slovenskih poslancev se je odzval Fabio Scoccimarro, ki ima v vladi Furlanije - Julijske krajine resor za okolje. Izrazil je zaskrbljenost, ker po njegovih besedah jedrska elektrarna predstavlja varnostno grožnjo zlasti zaradi srednjevisokega potresnega tveganja. Zaskrbljenost sta izrazila tudi Demokratska stranka in Pakt za avtonomijo.

Slovenski predsednik Borut Pahor pa je na srečanju v Kostanjevici na Krki z državnima poglavarjema Avstrije in Hrvaške, Alexandrom Van der Bellnom in Zoranom Milanovićem, dejal, da bi o gradnji drugega reaktorja morali odločati državljani na referendumu.