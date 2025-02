Proruski hekerji so si privoščili tudi tržaško pristanišče

Proruska hekerska skupina NoName057(16) je danes dopoldne spet napadla različne spletne strani v Italiji. Tarča so bile institucije, ki delujejo na prometnem in finančnem področju. Med drugimi so začasno onesposobili spletno stran tržaškega in tržiškega pristanišča, ob tej pa še pristanišča v Tarantu, letališč Linate in Malpensa, banke San Paolo in drugih ustanov.

Po trenutnih podatkih kaže, da napad naj ne bi povzročil hujših posledic. Hekerska skupina pa je sporočila, da so se zanj odločili zaradi izjave italijanskega predsednika republike Sergia Mattarelle o Rusiji in Tretjemu Reichu. Ta je bila zanjo sovražno do Rusije, so še navedli njeni člani.