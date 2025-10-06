»Prosim« in »hvala« nista nikoli odveč

Letošnji Teden otroka, ki se danes začenja pod geslom Prijaznost ti bo krila dala, vedno reci prosim in hvala, želi otroke in hkrati odrasle spodbuditi k prijaznosti in hvaležnosti. Naj obe besedi v teh dneh še pogosteje zazvenita v igralnicah, razredih, igriščih in tudi doma, so povabili v Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Kot so zapisali v poslanici ob Tednu otroka, prijaznost ni le vljudnost, ampak je prava moč, ki povezuje ljudi. Krepi tudi razumevanje, spodbuja sodelovanje, pomirja prepire in nas uči, kako pomembno je skrbeti drug za drugega in za svet okoli nas.

Besedi prosim in hvala sta sicer majhni, a zelo pomembni. Prijaznost in hvaležnost sta temelj toplih odnosov. Glede na to je pomembno, da se že od malih nog učimo, kako pomagati drug drugemu, spoštovati druge in uporabljati prijazen jezik. Vsak trenutek prijaznosti šteje, predlagajo na ZPMS.

Vse od leta 1954

Teden otroka je program ZPMS od leta 1954. Zveza želi v njem ponuditi prostor za razmišljanje o vprašanjih, ki se porajajo tako otrokom kot tudi njihovim staršem, skrbnikom, zagovornikom in učiteljem.