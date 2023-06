Prostovoljca poškodovana v prometni nesreči ob povratku iz Emilije - Romanje

Dva prostovoljca civilne zaščite iz Trsta sta bila danes poškodovana v nesreči, ki se je pripetila na avtocesti A14, ob povratku iz Forlija, kjer sta bila na misiji v pomoč tamkajšnjemu ljudstvu pri odpravljanju posledic nedavnih poplav. Do nesreče, v katero sta bila vpletena, je prišlo na območju občine Castel San Pietro Terme pri Bologni. Reševalci so ju prepeljali v bolonjsko bolnišnico. Land rover, na katerem sta se peljala, se je po trčenju prevrnil na bok in je bil poškodovan zlasti v sprednjem delu, med drugim v motorju, izgubil pa je tudi kolo in vetrobran, je videti iz druge fotografije.

Prostovoljcema in njunim družinam je zaradi nesreče, v kateri sta se poškodovala, izrazil bližino pristojni za civilno zaščito v deželni vladi FJK Riccardo Riccardi.

Kasneje se je izvedelo, da so prostovoljca odpustili iz bolonjske bolnišnice in da nista utrpela hujših poškodb.