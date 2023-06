Prva slovenska poroka v baziliki Sv. Petra v Vatikanu

Gianni Rijavec, ki je v začetku osemdesetih ustanovil zasedbo Big Ben, s katero je zaslovel na glasbenih odrih doma in v tujini ter sodeloval na različnih festivalih, je s sledilci na družbenih omrežjih delil enega od prelomnih trenutkov svojega življenja.

60-letni glasbenik je namreč po tem, ko se je civilno že oženil, s svojo izbranko zvezo potrdil še pred Bogom, saj sta se poročila še cerkveno, poročajo Primorske novice. Cerkveni obred bi se moral zgoditi že leta 2020, a sta ga morala zaradi epidemije covida-19 prestaviti. Zdaj pa je le napočil trenutek in cerkveno slavje je steklo kar v Vatikanu.

Z dolgoletno partnerko Patricijo Rijavec Simonič sta se kot prvi slovenski par poročila v baziliki Sv. Petra v Vatikanu. S svojo prisotnostjo ju je počastil tudi slovenski kardinal dr. Franc Rode, sprejel pa ju je celo papež Frančišek in jima podelil certifikat z apostolskim blagoslovom v slovenskem jeziku, povzemajo njuno objavo Primorske novice.

»Občutek, ko sem se rokovala s papežem, in vse, povezano z najinima poročnima dnevoma v Vatikanu, je izjemno. Polno veselja in radosti. Resnično se ne more primerjati z ničemer drugim,« je bila navdušena nevesta. Z Giannijem sta se odločila, da se bosta za vsako obletnico vrnila v Vatikan in s tem obeležila spomin na edinstven poročno doživetje.