Prva vremenska fronta odhaja, že nocoj na vrsti novo poslabšanje

Vremenska fronta, ki je včeraj dosegla naše kraje, se počasi oddaljuje proti vzhodu. Ob njenem prehodu so se pojavljale padavine, količine so bile največje na Tržaškem, kjer je od polnoči na Kraški planoti padlo več kot 30 litrov dežja na kvadratni meter, in v Julijskih Alpah, kjer je bilo sneženje obilno. Drugod so bile količine zmernejše, še vedno pa povečini precejšnje. Temperatura je padla, na Krasu se je živo srebro spustilo do okrog 3 stopinj Celzija, ob morju pa na 6,5 stopinje Cezija. Zapihala je burja, ki je v Tržaškem zalivu dosegla hitrost 55 km/h. V višjih predelih Krasa so se mestoma prikazale tudi snežinke.

V prihodnjih urah se bo vreme prehodno začasno umirilo in bo povečini suho, le mestoma bo lahko padlo še nekaj kapelj dežja.

Popoldne ali zvečer se bodo padavine znova okrepile in bodo povečini močne. Meja sneženja bo na nadmorski višini okrog 500 metrov. Na Kraški planoti bo v glavnem deževalo.

Do jutra bodo padavine povečini ponehale in se bodo spet začele pojavljati jutri popoldne ali zvečer. Nekoliko topleje bo.

V sredo in četrtek bo spremenljivo oblačno z občasnimi padavinami, v sredo bo vmes lahko tudi kakšna nevihta. V četrtek se bo spet ohladilo in se bo meja sneženja spuščala.