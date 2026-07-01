Danes se vrača Muja Buskers Festival

Festival sodobnega cirkusa in uličnega gledališča Muja Buskers praznuje letos okrogli, 10. rojstni dan. Festival se bo začel danes in se bo zaključil v nedeljo. »Milje niso le prizorišče festivala, pač pa njegova živa snov, del festivala, kraj druženja in čudes,« je povedal umetniški vodja Riccardo Strano.

Dogajanje se bo danes začelo na Trgu Alto Adriatico z odprtjem delavnic in kotičkov za otroke ter s pričakovanim povratkom gledališke skupine Side Kunst ter velikega šotora. Od jutrišnjega dne se bodo dogodki začeli premikati tudi proti zgodovinskemu jedru, s predstavo Busca Vidaskolektiva Cia Choko Cirko ob 18.15 na Trgu Caliterna. V petek bo živo na vseh prizoriščih festivala - od Trga Alto Adriatico in Caliterne do osrednjega Trga Marconi.

Sobotni dan bo zaživel s cirkuškimi delavnicami za otroke (v društvu Circolo della vela ob 15.30), predstave pa bodo nasporedu vsake pol ure vmestnem središču, do 22.30, ko bo Winter skupine Side Kunst.V nedeljo bodo festival sklenili nastopi skupine Banda Berimbau, žonglerske predstave in ulično gledališče, nastopi skupine Carpa Diem ter čarovnije skupine Cia El Goma. Predstave v šotoru so plačljive, ostale so večinoma brezplačne. Popoln program, tudi v slovenskem jeziku, je na voljo na tej povezavi.