Poostrene kontrole na morju in obali

Policija in obalna straža sta pričeli tudi na Tržaškem izvajati poostren nadzor mora in obale, kamor se v vročih dneh zgrinjajo množice kopalcev. Kot so sporočili s tržaške kvesture, bodo policisti redno prisotni tako v Barkovljah kot v Sesljanskem zalivu. Tu bodo z rednimi obhodi obale skrbeli, da se bodo vsi lahko varno sončili in kopali. Policista na vodnih skuterjih bosta obenem redno patruljirala obalo, postojanko bosta imela v sesljanskem naselju Portopiccolo. S hitrimi vozili bosta lahko po potrebi hitro dosegla kopalce ali lastnike plovil v teževah.

Tudi obalna straža sporoča, da bo do 20. septembra poostreno nadzorovala dogajanje na morju. Obenem vse lastnike plovil vabi, naj poskrbijo za varno in brezskrbno plovbo. Kot so poudarili pri luški kapitaniji, je pomembno, da kapitan pred odplutjem plovilo temeljito pregleda in preveri, da ima vso potrebno opremo za varno plovbo. Obenem se je potrebno prepričati, da so vremenske razmere ugodne, v rezervoarju pa dovolj gorica. Tudi pripomočki za reševanje na morju morajo biti veljavni in nepoškodovani, pametno je tudi preveriti, da je z dokumentacijo plovila prav tako vse v redu.