Višješolka tehniškega inštituta Malignani iz Červinjana, ki je te dni obiskovala dopolnilni pouk, je pozitivna na novi koronavirus, so sporočili iz omenjene šole. Gre za prvi primer okužbe v šolah FJK. Zavod so tri dni zaprli za razkuževanje prostorov, približno deseterici dijakov in dvema profesorjema, ki so bili v stiku z dijakinjo, pa bodo opravili bris. Dopolnilni pouk, ki ga obiskuje približno 150 dijakov, bo v prihodnjih dneh potekal na daljavo. Drugi oddelki inštituta pa bodo neokrnjeno nadaljevali z dejavnostjo.