Prvi primer samomora z zdravniško pomočjo v Lombardiji

Petdesetletna ženska iz Lombardije, ki je več kot 30 let trpela za progresivno multiplo sklerozo, je januarja umrla na svojem domu po samostojni uporabi smrtonosnega zdravila, ki ji ga je zagotovila nacionalna zdravstvena služba. Serena (gre za izmišljeno ime) je bila zaradi svoje bolezni paralizirana in prisiljena v stanje popolne odvisnosti in potrebe po stalni pomoči, zaradi česar je izpolnjevala pogoje za dodelitev zdravila, ki ji je omogočilo končanje lastnega življenja.

Gre za prvi tovrstni primer v Lombardiji in šesti v Italiji po razsodbi ustavnega sodišča iz leta 2019. Ta določa, da zdravniška pomoč pri samomoru v nekaterih primerih ni kaznivo dejanje in da mora zato parlament sprejeti zakon, ki bo urejal to področje. Šest let kasneje rimski mlini bolj kot ne stojijo, zato je Serenin postopek izvedbe asistiranega samomora trajal devet mesecev. Epiloga pa sploh ne bi bilo brez pravne pomoči in podpore združenja Luca Coscioni.

Dogajanje v Lombardiji je le dva dni po sprejetju deželnega zakona o samomoru z zdravniško pomočjo v Toskani sprožilo vrsto političnih izjav, katerim pa kljub številnim civilnim zakonodajnim pobudam ne bo nujno sledil tudi zakonodajni postopek.