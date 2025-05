Prvič letos se bo živo srebro dotaknilo 30 stopinj Celzija

Z okrepitvijo subtropskega višinskega grebena se je povečala stanovitnost in se bo ozračje občutno otoplilo. Najvišje dnevne temperature bodo v nedeljo ponekod, zlasti na Goriškem, lahko prvič letos dosegle 30 stopinj Celzija. Ob koncu tedna bo prevladovalo že kar poletno vreme.

Danes popoldne bo pretežno jasno ali ponekod zmerno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 26 stopinj Celzija.

Jutri in v nedeljo bo pretežno jasno, le v gorah v popoldanskih urah zmerno oblačno. Mestoma bo v gorah lahko nastala kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo jutri do okrog 28 stopinj Celzija, v nedeljo pa do okrog 30 stopinj Celzija. Ob morju bo kakšna stopinja Celzija manj, vseeno pa bo prijetno toplo in nadvse primerno za na plažo, za nekatere najbrž tudi za skok v morje. Trenutno ima namreč morje pred tržaško obalo že 21 stopinj Celzija.

Toplo bo tudi v gorah. V sredogorju bodo sredi dneva temperature od 15 do 19, v visokogorju pa od 6 do 10 °C, je zapisal Arso.

UV indeks je sredi dneva po nižinah že 8, v gorah pa celo 10, zato poskrbite za zaščito kože s sončno kremo, opozarja Arso. Ne pozabite niti na sončna očala in pokrivalo ter seveda zadostno hidracijo.

V ponedeljek in torek bo pretežno jasno s popoldansko spremenljivostjo. Zlasti v gorah bodo v popoldanskih urah nastajale plohe in nevihte, ki se bodo mestoma pojavljale tudi drugod.