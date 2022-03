Putin bi rad Rusiji povrnil nekdanjo veljavo

Razloge za vojno v Ukrajini gre iskati edino na strani Rusije ali bolje njenega predsednika Vladimirja Putina. Upokojeni slovenski diplomat Božo Cerar ne ovinkari, zanj gre za nezakoniti, brezpravni, nemoralen vojaški napad na sosednjo slovansko državo. Kako je lahko sploh do njega prišlo, je v sredo zvečer podrobneje analiziral na izrednem večeru Društva slovenskih izobražencev. Z udeleženci v Peterlinovi dvorani se je na daljavo povezal iz Rima. Gost večera je imel po osamosvojitvi Slovenije v različno usmerjenih vladah odgovorne zadolžitve na zunanjem ministrstvu. Vodil je med drugimi slovenska veleposlaništva v Kanadi (1997–2001), na Poljskem (2004–05) in v ZDA ter Mehiki (2013–17). V letih 2007–11 je bil stalni predstavnik Slovenije pri zvezi Nato v Bruslju.

Pod Putinovim vodstvom je Rusija sistematično zavračala norme, ki so veljale v Evropi in svetu, češ da so bile te vsiljene v času, ko je bila država šibka, je orisal Cerar. To je zanj tudi dokaz, da se je na napad od nekdaj pripravljal. »Znana je njegova izjava, da je propad Sovjetske zveze največja geopolitična katastrofa 20. stoletja. Očitno je nameril, da bo Rusiji povrnil nekdanjo veljavo, ki jo je kot SZ uživala v bipolarnem svetu po koncu druge svetovne vojne. Tedaj je bila namreč sila, ki so jo upoštevali in so se je drugi bali, veljala je za edino pravo sogovornico ZDA. Toži se mu po tistih časih,« je pojasnil Cerar. Diplomat pa je obenem orisal, da ZDA na drugi strani niso vedno dokazale primernega, velikodušnega takta, ki bi ga morale dokazati kot zmagovalke hladne vojne. Še dobro se spomni, ko je leta 2014 tedanji ameriški predsednik Barack Obama Rusijo karakteriziral kot regionalno, ne pa globalno silo. S temi besedami pa je le posipal sol na Putinovo rano, je dejal.