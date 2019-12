Računov za zdravstvene storitve ne bo več treba prevajati

Deželna direkcija italijanske davčne uprave je sprejela predlog Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ), naj se pripadnike slovenske manjšine razbremeni obveznosti prevajanja računov za zdravstvene storitve, ki so bili izdani v Sloveniji, so sporočili z SKGZ.

»Pravico do rabe slovenskega jezika v odnosih do javne uprave sicer predvideva osmi člen zaščitnega zakona 38/2001, doslej pa se je na tem področju od davčnih zavezancev slovenske narodne skupnosti zahtevalo neuraden prevod predloženih računov, od ostalih davkoplačevalcev pa uradnega. Usklajevanje je potekalo od letošnjega junija tako z deželnim kot državnim vodstvom Davčne uprave,« so zapisali v sporočilu. »Od naslednjega leta torej bomo lahko Slovenci v deželi FJK v prijavi dohodnine oddali zdravniške račune samo v slovenskem originalu in nam jih ne bo treba prevajati v italijanščino. SKGZ si tudi na drugih področjih prizadeva za uveljavljanje zakonsko priznanih pravic naše narodne skupnosti,« se zaključuje sporočilo za javnost.