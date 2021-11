Rad ima ljudi, toda prehitro zaupa

Milan Kučan je svoje življenje zapisal politiki. V zgodovino se je vpisal kot prvi demokratično izvoljeni predsednik slovenske države (to funkcijo je opravljal od leta 1990 do leta 2002), tudi pred tem pa je zasedal vodilne položaje v slovenskih in jugoslovanskih komunističnih organizacijah. A kot pravi v tem intervjuju, bi v nekem drugem življenju ne bil rad politik ...

Doma iz Prekmurja, živi v Ljubljani. Rad bere, hodi v hribe in posluša klasično glasbo. Januarja letos je slavil 80. rojstni dan.

Katera je vaša največja odlika?

Morda to, da imam rad ljudi. To je tudi izhodišče mojega delovanja.

Katero odliko najbolj cenite pri moškem?

Odkritost in poštenost.

Katero odliko najbolj cenite pri ženski?

Enako, ne delam razlik.

Katera je vaša največja šibkost?

Prehitro zaupam.

Kaj najraje počenjate?

Marsikaj. Če že moram izbrati, potem sta to branje in hoja v hribe.

Česa vas je najbolj strah?

Sovraštva, vojne, ekoloških katastrof.

Kako si predstavljate popolno srečo?

Ko srečo lahko delim z drugimi.

Kako pa največjo nesrečo?

Nesrečo, kjer ne morem pomagati in je ne morem preprečiti.

Ko bi lahko bil kdo drug, bi bil ...

Ne vem, ampak ne bi bil politik.

Kje bi najraje živeli, če ne bi živeli v Ljubljani?

V Prekmurju seveda.