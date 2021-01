O svojih okusih, navadah in željah nam tokrat pripoveduje Marko Ozbič, v Trstu rojeni pianist, zborovodja in skladatelj. V svet glasbe je vstopil na Glasbeni matici, na dunajski akademiji pa diplomiral iz zborovodstva. Vodil je Zbor dunajskih dečkov in z njim opravil več kot 600 nastopov, nato delal v dunajski operi, vodil zbor neapeljskega opernega gledališča San Carlo, že več let pa je zaposlen v finski državni operi.

Katera je vaša največja odlika?

Sem dober poslušalec in mislim, da sem kar nadarjen za reševanje konfliktov. Rad prevzamem funkcijo posrednika, kar je seveda pomembno tudi v mojem poklicu.

Katero odliko najbolj cenite pri moškem?

Zaščitništvo.

Katero odliko najbolj cenite pri ženski?

Vztrajnost.

Katera je vaša največja šibkost?

Pred neumnostjo se ne morem zadržati.

Kaj najraje počenjate?

Najraje debatiram v ozkem krogu prijateljev, potem ko kaj dobrega skuham, drugače pa rad komponiram in razmišljam.

Česa vas je najbolj strah?

Človeške neumnosti in iracionalnosti.

Kako si predstavljate popolno srečo?

Prepričan sem, da popolna sreča ne obstaja, zato si je tudi ne morem predstavljati.

Kako pa največjo nesrečo?

Ne dokončati tega, kar sem si zastavil.