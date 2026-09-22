Šestletnica s Kitajske Rubikovo kocko sestavila v nekaj več kot štirih sekundah (video)

Šestletna deklica s Kitajske je postavila nov ženski svetovni rekord v hitrostnem reševanju Rubikove kocke. Na dveh tekmovanjih je Rubikovo kocko 3x3 sestavila v nekaj več kot štirih sekundah.

Kot poročajo agencije, je šestletna Lian Yunzhi na tekmovanjih v mestih Wuhan in Guangzhou v povprečju petih poskusov Rubikovo kocko sestavila v času 4,52 in 4,27 sekunde. S tem je po navedbah državnih medijev postala prva ženska na svetu s povprečnim časom sestavljanja Rubikove kocke manj kot štiri sekunde in pol.

Šestletnica se je z Rubikovo kocko spoznala, ko se je vpisala v tečaj, kar je bila ena od njenih številnih obšolskih dejavnostih poleg plesa in glasbe, je lokalnim medijem povedala njena mama Lin Yangxi. Nova svetovna rekorderka reševanju Rubikove kocke vsak dan nameni dve do tri ure.