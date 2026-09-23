Šest novih defibrilatorjev Edil Group bo reševalo življenja

»Pri podjetju Edil Group gledamo v prihodnost. Podjetje se ne sme posvečati le proizvodnji, dobičku, gradbiščem in gospodarskim ciljem, ampak mora skrbeti tudi za človeka, za ljudi, ki so zaposleni v njem, ter za območje, na katerem deluje. Odločili smo se za naložbo v varnost, preventivo in zdravje: zasnovali smo projekt Health&Care, katerega cilj je postopoma vzpostaviti kulturo skrbi znotraj podjetja in na delovnih mestih.« Predsednik skupine Edil Group Vincenzo Settimo je novost, ki so jo včeraj predstavili na sedežu podjetja na Reški cesti, utemeljil z željo, da ob izpolnjevanju varnostnih obvez, razvijejo strukturiran program, ki bi vključeval ljudi, podjetje in območja, na katerih deluje Edil Group.

Prvi konkreten korak zadeva podjetje Edilimpianti, ki je kupilo in bo na svoja gradbišča (palača Panfili, nekdanje podjetje Principe, sedež Central Serramenti, škofovska palača, palača Fulle in v uradih) namestilo šest zunanjih defibrilatorjev, s katerimi bodo na delovnih mestih pripravljeni na morebitne izredne razmere. Pa ne le na gradbišču, temveč tudi na sosednjih območjih, ko bi bilo potrebno.

Vodja kadrovske službe Orian Fasheri je opozoril še na eno ključno komponento - na usposabljanje. »Kaj lahko konkretno storimo, da bomo bolje pripravljeni v primeru, da nekdo potrebuje pomoč? Odgovor je preprost - vzpostaviti je treba mrežo ljudi usposobljenih za prvo pomoč in uporabo defibrilatorja,« je pojasnil.

Odgovoren za službo za nujno medicinsko pomoč Alberto Peratoner je opozoril na brezplačno aplikacijo DAE FVG, ki prikazuje lokacije javnih defibrilatorjev na območju in samodejno obvesti usposobljene v bližini, ko se sproži klic na številko 118. »Šest defibrilatorjev Edil Group je po novem neposredno vključenih v sistem 118.«