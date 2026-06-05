Radin zapušča hrvaški parlament

Italijanski poslanec v hrvaškem parlamentu oziroma saboru Furio Radin bo v kratkem odstopil in prepustil mesto v Zagrebu svojemu namestniku Marinu Corvi. Radin je svoj odhod napovedal na sprejemu v Pulju, ki ga je ob nedavnem državnem prazniku drugega junija priredil italijanski generalni konzulat. 76-letni Puljčan je bil v sabor prvič izvoljen leta 1992 in je glede na staž najstarejši hrvaški poslanec na sploh.

V najvišjem hrvaškem zakonodajnem telesu Radin neprekinjeno sedi kar 34 let, torej vse od prvih demokratičnih volitev v samostojni Hrvaški. Vmes je bil tudi nekaj časa predsednik Italijanske unije. Po poklicu je psiholog, večji del svojega življenja pa se je ukvarjal s politiko. Na sprejemu v Pulju je dejal, da se je o odhodu odločil že pred časom in da je prav, da krmilo italijanske manjšine prevzamejo mlajši predstavniki. Radin bo vsekakor ostal aktiven v puljski italijanski skupnosti.

Corva (46 let), ki je doma z Reke, bo torej hkrati poslanec in predsednik Italijanske unije. Na to mesto je bil izvoljen na nedeljskih volitvah v krovni organizaciji Italijanov v Sloveniji in Hrvaški.