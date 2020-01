Radiu Capodistria bi vzeli frekvenco

Prerazporeditev frekvenc slovenskih radijskih postaj bi lahko bistveno zmanjšala domet Radia Capodistria, ki ga ne bi bilo več mogoče poslušati v Furlaniji - Julijski krajini. Italijanskemu radiu v Sloveniji bi po neuradnih informacijah želeli odvzeti frekvenco 103,1 MHz z oddajnika na Nanosu. Ko bi bila odločitev potrjena, bi Radiu Capodistria ostala le še oddajnika Beli Križ in Tinjan v Istri, s čimer bi signal šibko segal čez italijansko mejo, kvečjemu do Trsta.

»Nekatere pobude, ki jih je v zadnjih dneh nakazalo vodstvo RTV Slovenija v okviru italijansko-slovenskega spora glede urejanja radijskih frekvenc ob meji, odpirajo možnost, da bi Radio Capodistria prikrajšali za enega svojih najpomembnejših oddajnikov in zato za frekvenco, ki nam omogoča, da smo prisotni na velikem delu ozemlja Furlanije - Julijske krajine in v Istri,« piše v sporočilu, pod katerega sta se podpisali novinarsko in razvedrilno uredništvo Radia Capodistria.