Rahel dobiček novost, negotovost pa stalnica

Finančna družba KB1909 je leta 2018 prvič po letu 2011 ponovno ustvarila pozitiven rezultat iz poslovanja. Delničarji holdinga so na sinočnji redni skupščini v Kulturnem domu v Gorici odobrili bilanco in konsolidirano bilanco za lansko leto, med katerim je KB1909 ustvarila 21.237 evrov dobička.

Gre za minimalno vsoto, za zunanjega opazovalca pa prikazuje bolj spodbudno stanje v primerjavi z izgubo v višini 2.879.162 evrov, ki so jo prikazali v konsolidirani bilanci za leto 2017. Nekateri delničarji so sicer tudi tokrat izrazili zaskrbljenost nad prihodnostjo družbe. Skrbita jih predvsem možnost, da KB1909 ne bo realizirala šestmilijonske finančne izterjatve na Hrvaškem, in prodaja nekaterih nepremičnin.