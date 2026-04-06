Ramazan je letos sovpadal s postom

Obdobje postenja, ki ga spoštujejo tako kristjani kot muslimani, je letos deloma sovpadalo. Tako ramazan kot štiridesetdnevni post sta se letos začela 18. februarja, prvi se je zaključil 19. marca, drugi pa pred nekaj dnevi, na veliki četrtek.

Pri tržaški javnomnenjski agenciji SWG so se ob tej priložnosti pozanimali, kolikšno je med ljudmi poznavanje, pa tudi dojemanje posta in ramazana.Poznavanje krščanskega posta je v Italiji bolj razširjeno kot pa tisto za deveti mesec muslimanskega leta, v katerem je predpisan strogi post od zore do mraka. Zanimiv pa je podatek, da je kar 43 % ljudi dejalo, da pomen in navade krščanskega posta poznajo le na splošno. Pomen in navade ramazana dobro pozna le 12 odstotkov ljudi, na splošno pa polovica sodelujočih. Štirje od desetih o ramazanu ne vedo nič ali skoraj nič, post pa je neznanka le za desetino vprašanih. Kljub precej manjšemu poznavanju ramazana v Italiji 42 % ljudi pozna koga, ki spoštuje to muslimansko zapoved, medtem ko enak podatek za krščanski post znaša 55 %.

Ljudem se zdi, da verniki z večjo predanostjo spoštujejo ramazan (37 %) kot pa štiridesetdnevni post (15 %). Za to, da oba spodbujata samokontrolo in duhovni razmislek, obstaja soliden konsenz (29 %). Potrošniška plat je pri dojemanju ljudi bolj v ospredju pri postu (25 %) kot pa ramazanu (7 %), čeprav kar tretjina vprašanih meni, da ta vidik ni prevladujoč pri nobeni od dveh verskih navad. Da so v obdobju posta med verniki bolj razširjena dobrodelna dejanja, je četrtina vprašanih pritrdilno odgovorila za krščanski post, sedem odstotkov za ramazan, petina pa meni, da to drži za oba, kaže anketa, ki so jo pri SWG opravili v koncu marca.

V nadaljevanju ankete so se vprašanja od postenja premaknila k ocenam glede katoliške in muslimanske vere. Anketirance so vprašali, katera od dveh ustreza določenim ocenam. Islam je bolj sposoben pritegniti svoje vernike (29 %) kot pa katolicizem (20 %), še dobri petini (22 %) pa se zdi, da ta trditev ne drži za nobeno od dveh ver. To vprašanje je tudi edino, pri katerem so prevladali odgovori v prid muslimanski veri - pri vseh ostalih prevladujeta odgovor katoliška ali nobena. Katera od dveh ver je bolj moderna? Če ostanemo pri verah, je v očeh vprašanih bolj moderna katoliška (34 %) kot pa muslimanska (7 %), sicer pa je pri tem vprašanju največ ljudi, kar 38 odstotkov, odgovorilo, da nobena od dveh.Katolištvo je po oceni anketirancev bolj usmerjeno v prihodnost (32 %) in bolj pravično (35 %). Islam pri teh vprašanjih ostaja pri enomestnih deležih, pomenljivo težo (nad 25 %) pa ohranja delež tistih, ki teh lastnosti ne vidijo v nobeni od dveh. Velika večina vprašanih (59 %) meni, da je katolištvo bolj skladno z zahodnimi vrednotami, pa tudi bolj zaupanja vredno (34%).