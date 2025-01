Razen na Tržaškem v FJK že od večernih ur rumeno vremensko opozorilo

Jutri bo naše kraje prešla izrazita vremenska fronta, ki jo spremljajo okrepljeni južni vetrovi. Civilna zaščita iz FJK je od 21. ure danes do 24. ure jutri (torek) za vse predele FJK razen za Tržaško objavila rumeno opozorilo. V goratih predelih opozarja pred obilnimi padavinami, v nižinskem pasu pa pred obilnimi padavinami in močnim vetrom. V zahodnih obalnih predelih FJK bo možno visoko valovanje morja in poplavljanje obale, še opozarjajo.

Arso je za jutri objavil oranžno opozorilo. V gorah na severozahodu Slovenije bo lahko padlo od 100 do 125 milimetrov dežja v 24 urah, so zapisali, v jugozahodnih predelih Slovenije pa od 85 do 100 milimetrov. Na jugozahodu Slovenije bo pihal okrepljen veter, ki bo lahko dosegal hitrost od 85 do 100 kilometrov na uro, so med drugim zapisali še v rumenem opozorilu, možne bodo krajevne nevihte in povišano plimovanje in/ali valovanje morja.