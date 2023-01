Razen ob morju minula noč povsod ledena, živo srebro se bo še spuščalo

Nočne temperature so bile danes razen ob morju povsod pod lediščem. Na Kraški planoti in na Goriškem je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa povečini namerila temperature med -1 in -2 stopinjama Celzija, ob morju pa najnižjo temperaturo +3,6 stopinje Celzija. Najhladneje v deželi je bilo na Višarjah, kjer se je živo srebro spustilo na -10,8 stopinje Celzija. Burja je nekoliko oslabela, toda še ni ponehala, kar je oviralo občutnejšo ohladitev, ki pa se bo udejanjala v prihodnjih dneh. Do torka bo iz noči v noč hladneje, najnižje nočne temperature se bodo spuščale za več stopinj Celzija pod ničlo. Burja bo danes oslabela in jutri čez dan povečini ponehala. Ponedeljkovo in torkovo jutro bosta predvidoma najbolj mrzla, najvišje dnevne temperature pa bodo povečini nad okrog 5 stopinj Celzija.

Danes bo povečini zmerno oblačno, jutri bo več jasnine. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno z morebitno občasno zmerno oblačnostjo.

Radiosonda iz Rivolta je medtem opolnoči na višini 1500 metrov v prostem ozračju namerila -6,5 stopinje Celzija, kar je dobrih 5 stopinj Celzija pod dolgoletnim povprečjem. Celotno ozračje je bilo hladnejše od dolgoletne normalnosti.