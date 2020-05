Koprski policisti so v petek zvečer prihiteli na Osp, kjer je moški v spremstvu psa v tamkajšnjem lokalu kričal in se čudno vedel. Policisti so ga izsledili in ustavili. Gre za državljana Italije, ki je v lokalu vpil v italijanščini in razgrajal, zatem pa je tudi žalil policiste. Odredili so mu pridržanje. Psa so pristojne službe odpeljale v obalno zavetišče za živali. Zaradi kršitve več določil so mu naložili globo.