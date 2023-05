Razkrinkali kriminalno združbo na področju mamil

Videmski policisti so zaključili obsežnejšo preiskavo proti razpečevanju mamil v dveh mestnih parkih. Aretirali so deset ljudi in zasegli kokain in hašiš za skupnih 2,5 kilograma.

Dolga preiskava se je zaključila v četrtek, 25. maja z zadnjima dvema aretacijama. Policisti so razkrinkali kriminalno združbo, ki razpečevala mamila na območjih parka Moretti in parka Cormor. Izsledili so 16 državljanov Afganistana in Pakistana, ki so bili vpleteni v nezakonito mrežo, deset ljudi so aretirali, šest so ovadili. Preiskali so domove 17 ljudi. Med operacijo, v kateri so sodelovali policisti iz Milana, Benetk, Trsta, Trevisa, Gorice in Pordenona, finančni policisti z izurjenimi psi in videmski lokalni policisti z izurjenimi psi, so nazadnje aretirali 37-letnega in 31-letnega državljana Pakistana. Zasegli so jima 35 gramov kokaina, 400 gramov hašiša in nekaj več kot 11.000 evrov gotovine.