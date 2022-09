Razkrinkali združbo, ki je iz Italije prevažala odpadke v Slovenijo in druge države

V sklopu čezmejne akcije, pri kateri so sodelovali karabinjerji, Europol in slovenska policija, so razkrinkali kriminalno združbo, ki je odpadke iz Italije nezakonito prevažala v Slovenijo ter na Hrvaško in Madžarsko. Več pošiljk odpadkov so med drugim prepeljali in odvrgli v naravi na območju Divače. Operacijo »Tower trash« je vodilo tožilstvo okrajne direkcije za boj proti mafiji iz Benetk. Opravili so med drugim 24 hišnih preiskav in 12 preiskav podjetij. Vpleteni so bili tudi dva državljana Slovenije in več podjetij s sedežem v Sloveniji. V sklopu preiskave, ki je potekala med letoma 2019 in 2020, so ugotovili identiteto storilcev ter ustavili nezakonito dejavnost. Kriminalna združba je upravljala podjetja za predelavo odpadkov, ki jih je skladiščila v industrijske hale v Italiji, med drugim v Tržiču in v Remanzaccu na Videmskem. Večje količine odpadkov, med njimi pnevmatike, plastiko, ostanke usnja in nevarne embalaže, so nezakonito pošiljali v Slovenijo ter na Hrvaško in Madžarsko, pri čemer so uprabljali ponarejeno dokumentacijo.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Koper so v skupni preiskavi z varnostnimi organi Italije zaradi odlaganja odpadkov v Divači kazensko ovadili dve fizični osebi (državljana Italije in Slovenije) in dve pravni osebi z območja Kopra. Preiskovalci so ugotovili več kot 70 nezakonitih pošiljk odpadkov za skupnih 1700 ton. Združba si je tako nezakonito prislužila več kot 400.000 evrov.