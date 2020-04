»Razumem stisko slovenske manjšine«

»Slovenija razume stisko slovenske manjšine in vseh ljudi, ki živijo ob meji, a ob takšnem izbruhu in širjenju pandemije v Italiji res nismo imeli druge izbire, kot vzpostavitev strogega nadzora na mejah,« je za Primorski dnevnik dejal slovenski notranji minister Aleš Hojs. V pogovoru je povedal, da Italija in Slovenija glede nadzora in varnosti na meji zelo dobro in konkretno sodelujeta, v času koronavirusa pa se je dvakrat pogovarjal z italijansko kolegico Luciano Lamorgese.

Gospod minister, vaša nedavna izjava o restriktivni in konservativni drži Slovenije na mejah z Italijo je vzbudila med prebivalci mejnih območij precej nelagodja in zaskrbljenosti. Bi nam lahko pojasnili te besede?

Najprej osnovno pojasnilo, da meja z Italijo ni bila in ni zaprta ter bo še naprej prehodna ob upoštevanju varnostno-zdravstvenih ukrepov, ki smo jih sprejeli ob izbruhu epidemije v sosednji državi. Ostaja torej še naprej nadzor, ki nikakor ni naperjen proti Italiji in proti italijanskim državljanom. Moramo pa biti zelo previdni in upoštevati težko situacijo v Italiji in hkrati tudi pri nas.

Kdaj mislite, da se bodo na mejah razmere nekoliko sprostile, čeprav odprte meje, ki smo jo bili vajeni, še nekaj časa gotovo ne bo?

Poglejte, jaz si, podobno kot vi, iskreno želim, da se čim prej vse odpre in sprosti, a moramo vedno imeti pred seboj dogajanja v Italiji, še posebej v Lombardiji. V interesu Slovenije je, da se zadeve čim prej normalizirajo, a ponavljam, moramo biti previdni in se s sprostitvami, tudi na meji, ne smemo prenagliti.