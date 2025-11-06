Rdeča luč tudi za Fedrigo

Italijansko ustavno sodišče je danes razsodilo, da tudi neposredno izvoljeni predsedniki avtonomnih dežel in pokrajine Trento ne morejo v tretjič zapored kandidirati. Ta prepoved velja tudi za Furlanijo - Julijsko krajino, kjer torej aktualni predsednik Massimiliano Fedriga na volitvah spomladi 2028 ne bo mogel več kandidirati za predsednika.

Ustavni sodniki so sprejeli priziv vlade Giorgie Meloni, ki je osporavala tretjemu predsedniškemu mandatu v Trentu. Pred meseci je ustavno sodišče prižgalo rdečo luč za tretji zaporedni predsedniški mandat v deželah Veneto in Kampanija.

Razsodba ustavnega sodišča bo močno vplivala na politična dogajanja v Furlaniji - Julijski krajini. Ob odsotnosti Fedrige je mesto predsednika dežele že »rezervirala« stranka Bratov Italije, Fedriga pa bi lahko spomladi leta 2027 kandidiral za župana Trsta.