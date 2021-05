Reciklirali bodo barbike

Ameriški proizvajalec Mattel, ki med drugim izdeluje znamenite barbike, je zagnal program recikliranja igrač. Namesto v smeteh bodo namreč lahko te, ko ne bodo več uporabne za igranje, pristale znova pri Mattelu, ki bo tako lažje dosegel svoje okoljske cilje. Mattel želi do leta 2030 doseči cilj 100-odstotno recikliranih,

reciklabilnih ali bio-plastičnih materialov v svoji proizvodnji igrač in v pakiranju. Nov program, imenovan PlayBack, naj bi pripomogel k temu.

Sprva bodo v reciklažo sprejemali igrače znamk Barbie, Matchbox in Mega, pozneje bodo dodali še druge. Program bodo zagnali na trgih ZDA in Kanade, nato pa dodali še Francijo, Nemčijo in Veliko Britanijo, kjer ga bodo zanje izvajali pooblaščeni partnerji.

Cilj programa je zagotoviti, da se čim več materiala, porabljenega pri proizvodnji Mattelovih igrač, vrne podjetju in predela. Podjetje s tem zmanjšuje porabo novih surovin, hkrati pa zmanjšuje obseg smeti, ki končajo na odlagališčih in v sežigalnicah.