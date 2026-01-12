Referendum o pravosodni reformi bo 22. in 23. marca

Referendum, s katerim bo potrjena ali zavrnjena pravosodna reforma vlade Giorgie Meloni, osrednja točka katere je stroga ločitev med sodniško in tožilsko kariero, bo v nedeljo, 22. marca, in ponedeljek, 23. marca. Vlada je že decembra sklenila, da bo glasovanje potekalo v dveh dneh, na današnji seji pa je padla še odločitev o terminu. V Venetu bodo istočasno tudi nadomestne volitve za dva prosta sedeža v poslanski zbornici, potem ko sta svoja položaja zapustila ligaša Alberto Stefani, ki je bil novembra izvoljen za predsednika deželne vlade v Venetu, in Massimo Bitonci, ki se je pridružil Stefanijevi ekipi.

Ko je glasovanje dvodnevno, so volišča navadno v nedeljo odprta cel dan – od 7. do 23. ure –, v ponedeljek pa od 7. do 15. ure, zatem se začne štetje glasovnic.

V nedeljo, 22. marca, bodo sicer tudi parlamentarne volitve v Sloveniji.