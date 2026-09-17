Pred vrati je 58. Barcolana: Trst bo spet zaživel v znamenju morja in jadranja

Trst in širša Furlanija - Julijska krajina se pospešeno pripravljata na začetek 58. praznika jadranja. Tradicionalna Barcolana bo med 2. in 11. oktobrom ponudila več kot 500 dogodkov in okrog 40 koncertov, vrhunec pa bo doživela v nedeljo, 11. oktobra, ko bo Tržaški zaliv preplavila slikovita flota Jesenskega pokala. Častna gostja letošnje prireditve bo znova legendarna italijanska šolska ladja Amerigo Vespucci.

Organizatorji z letošnjim osrednjim vodilom Be open (Bodi odprt) poudarjajo širšo vizijo prireditve, ki presega zgolj športno tekmovanje. Predsednik Barcolane Mitja Gialuz je na uradni predstavitvi v palači zavarovalnice Generali pojasnil, da gre za koncept, ki Trst in okolico spreminja v odprto platformo povezovanja.

Poudarek bo na vključevanju ranljivih skupin, razvoju paraolimpijskega športa ter spodbujanju enakosti spolov s projektom Generali Women in Sailing. Glavni namen ostaja odpiranje vrat mesta ter regije vsem obiskovalcem in ljubiteljem morja.

Pri izvedbi obsežnega projekta sodeluje več kot tisoč ljudi. Zanimiv program ne bo omejen le na Trst, temveč se bo raztezal skozi druga mesta, kot so Gradež, Oglej, Lignano, Pordenone ter območje jezera Cavazzo.

Dogajanje na Velikem trgu se bo začelo v soboto, 3. oktobra: Na osrednjem trgu bo postavljen poučni tunel Fundacije Wendy Schmidt, ki bo obiskovalcem skozi zvok, sliko in znanstvene podatke približal skrivnosti oceanov. Jadralno naselje na nabrežju bo zaživelo v sredo, 7. oktobra. Novost letošnje izdaje bo tudi pestro dogajanje v Terezijanski četrti, na morju v kanalu pa bodo postavili plavajoči oder za različne glasbene izvajalce. Podporo prireditvi je na včerajšnji predstavitvi znova zagotovila zavarovalniška skupina Generali, katere predsednik Andrea Sironi je potrdil dolgoročno povezanost družbe s Trstom.