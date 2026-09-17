Konec tedna prijetno topel, od torka pa bo ponoči ponekod že zazeblo

Dnevne temperature so se ob prehodu današnje vremenske fronte nekoliko spustile. Prehodno je zapihala tudi burja, ki je povečevala občutek osvežitve. Toda ozračje je še razmeroma toplo, že od sobote bo s sončnimi žarki občutno topleje. Najvišje dnevne temperature bodo danes in jutri ob povečani spremenljivosti in nastajanju krajevnih ploh in neviht povečini pod 25 stopinjami Celzija. Danes bo popoldne povečini delno jasno do spremenljivo. Zvečer in ponoči ter deloma jutri bodo spet nastajale krajevne plohe in nevihte.

V soboto in nedeljo bo več sončnega vremena. Živo srebro se bo zlasti na Goriškem povzpelo do okrog 27 stopinj Celzija ali še rahlo višje, kakšna stopinja Celzija manj bo ob morju. Konec tedna bo prijetno topel in še primeren za na morje.

Otoplitev bo še občutnejša v ponedeljek, ko bo od jugozahoda pritekal sredozemski zrak in se bo živo srebro zlasti na Goriškem lahko dvignilo že za stopinjo Celzija ali dve višje. Še bo prevladovalo sončno vreme, pihala bo šibka do zmerna burja.

V ponedeljek se bo anticiklon iznad zahodnega Sredozemlja dvignil nad severno Evropo, od koder bo proti nam po vzhodnem robu preusmerjal hladnejši zrak. Burja se bo prehodno okrepila. V noči na torek in v torek bo sprva zlasti v gorah nekaj nestanovitnosti in bodo lahko nastale posamezne nevihte. V torek se bo vreme izboljšalo in že nekoliko ohladilo.

Od srede bo več dni s sončnim vremenom, najvišje dnevne temperature ne bodo presegale 20 stopinj Celzija, noči pa bodo v primerjavi z minulim dogajanjem že precej bolj sveže. Na Krasu se bo živo srebro v drugi polovici tedna ponoči spustilo do okrog 10 stopinj Celzija, do malo nad 10 stopinj Celzija. Proti koncu tedna pa bodo noči še nekoliko hladnejše.