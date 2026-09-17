Arso poostril vremensko opozorilo

Arso je davi poostril vremensko opozorilo. Zaradi možnosti izdatnejših nalivov je opozorilo zdaj za jugozahod Slovenije do 13. ure oranžno. Padlo bo lahko od 40 do 80 milimetrov dežja v šestih urah, opozarjajo. Zaradi krajevnih neviht in nalivov nato opozorilo ostaja ves dan rumene barve. Za severozahod in jugovzhod Slovenije ter za osrednje predele države zaradi krajevnih neviht in nalivov velja rumeno opozorilo.

Za jutrišnji dan (petek) je Arso za jugozahod Slovenije objavil rumeno opozorilo zaradi krajevnih neviht in nalivov.

Ob prehodu vremenske fronte bodo na jugozahodu Slovenije nastajale plohe in nevihte s krajevno močnejši nalivi, opozarjajo.