Cerkve v Benečiji gradili tudi priznani mojstri iz Škofje Loke

Nadiške doline so bile od nekdaj povezane z zahodno Slovenijo in ta povezanost se je še posebej odražala v umetnosti in stavbarstvu. V petnajstem in šestnajstem stoletju sta v Benečiji delovala med drugim tudi stavbenik in gradbeni mojster Andrej iz Loke in slikar Jernej iz Loke. O tej zgodovinski povezavi je tekla beseda na odprtju razstave beneškega umetnika Pierlugija Banchiga, ki je v akvarelih upodobil votivne cerkvice v Nadiških dolinah. Njegovo razstavo v cerkvi v Crnogrobu pri Škofji Loki, ki je na ogled do 2. oktobra, so v sodelovanju z društvom Pro Loco Nadiških dolin pripravili domače Muzejsko društvo, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Škofja Loka, in kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka, je poročal Gorenjski glas.

Zgodovinar in publicist Giorgio Banchig je cerkvice in povezanost med Benečijo in kraji v okolici Škofje Loke postavil v zgodovinski kontekst Oglejskega patriarhata. To je bil enoten prostor izmenjevanj, v katerem je deloval tudi stavbenik Andrej iz Loke.

»Doslej znani Andrejev opus obsega šest cerkva, štiri so se ohranile v celoti. Najbolj znana je cerkev sv. Janeza Krstnika v Landarski jami, v kateri je sezidal le prezbiterij, medtem ko za ladijski del služi kar jama sama,« je povedal Giorgio Banchig, ki je doma prav iz Landarja.