Renzi v očeh slovenske manjšine

Vsi odhodi so imeli za odhajajoče plemenite vzgibe in utemeljitve, nobena ločitev pa ni okrepila levosredinskega gibanja, nasprotno ga je ošibila in še dodatno razdrobila. Podobno se obeta z napovedanim odhodom Mattea Renzija iz italijanske Demokratske stranke, ki je zelo različen od vseh dosedanjih, a po svoje tudi precej podoben. Renzi (44 let) je za italijanske razmere poseben pojav.

Zanimivo, da je Renzi na vrhuncu svoje politične kariere med Slovenci v Italiji žel več odobravanja in simpatij v Slovenski skupnosti kot med Slovenci v DS. Iz slovenske stranke vse do ustavnih sprememb, ki jih je SSk odklanjala, ga je večkrat hvalil deželni svetnik in tajnik stranke Igor Gabrovec, ki je v njem videl prenovitelja italijanske politike. Nasprotno, Renzija je javno večkrat kritizirala nekdanja poslanka Tamara Blažina, ki ni trpela njegovega političnega stila in besedišča. Renzi ima vsekakor veliko zaslug, da je bila v parlament izvoljena slovenska senatorka Tatjana Rojc.