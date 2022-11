Reprodukcijski indeks (Rt) znova nad kritično stopnjo

Reprodukcijsko število (Rt) v Italiji kaže na novo širitev epidemije, izhaja iz tedenskega poročila, ki ga pripravlja Italijanski inštitut za zdravje (Iss). Po dobrem mesecu je spet doseglo kritično stopnjo 1,0, nad katero strokovnjaki ocenjujejo, da je epidemija v porastu. Od konca oktobra je bilo vseskozi nižja. Trenutno so izračunali vrednost 1,04.

Zasedenost rednih covidnih oddelkov v petih deželah dosega opozorilno stopnjo 15 odstotkov, in sicer v Emiliji-Romanji, Liguriji, Dolini Aoste, Markah in Umbriji. Dežela z najvišo incidenco okužb je trenutno Veneto s 694 okužbami na 100.000 prebivalcev, sledi Emilija-Romanja s 521 okužbami. Zasedenost oddeklov za intenzivno nego je 2,5-odstotna in ne vzbuja posebnih skrbi. Incidenca na državni ravni je bila 388 okužb na 100.000 prebivalcev, kar je 35 več kot teden prej.