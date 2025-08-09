Reševalci so jo iskali, ona pa je bila že skoraj doma

Včeraj okoli 18. ure je pohodnica v bližini Plodna preko aplikacije na svojem pametnem telefonu poslala satelitski klic na pomoč, ki ga je Applova centrala iz Piemonta posredovala reševalcem iz FJK. Na podlagi satelitskega sporočila se je pohodnica nahajala med gorama Clap Grande in Clap Piccolo.

Pohodnico so zaradi klica na pomoč začeli s helikopterjema iskati gorski reševalci iz FJK ter gasilci iz Benetk. V drugem sporočilu je pohodnica obvestila, da je dosegla strugo nekega potoka.

Okoli 19. ure, ko se je njen telefon spet povezal na telefonsko omrežje, je centrala reševalcev klicala pohodnico. Ta jim je sporočila, da je že skorajda doma. Reševalci so jo pa še iskali.