Reševalna ladja Life Support pred Libijo iz morja potegnila trupli

Life support, reševalna ladje nevladne organizacije Emergency, je v mednarodnih vodah pred obalo Libije včeraj popoldne naletela na trupli dveh oseb. To je bilo nasploh prvič, da je plovilo, ki v Mediteranu rešuje ljudi, naletelo na mrtvi osebi na odprtem morju.

Posadka plovila, na katerega se je pred nekaj meseci vkrcal tudi novinar Primorskega dnevnika Martin Poljsak, je od nevladne organizacije Seawatch, ki upravlja z letalom Seabird, prejela obvestilo, da v mednarodnih vodah pred obalo Libije na gladini morja lebdi šest trupel. Prvo truplo so iz morja potegnili včeraj malo pred trinajsto uro, drugo pa uro kasneje. Do utopljencev so se reševalci približali z gumenjakom, oblečeni so bili v posebne zaščitne kombinezone in gumijaste škornje. Trupli so začasno shranili v ladijski mrtvašnici, jutri bodo utopljenca predali italijanskim oblastem v mestu Avgusta na Siciliji. Ladijski zdravnik domneva, da sta pokojni osebi v morju ostali vsaj deset dni, trupla so bila v razpadajočem stanju, da so reševalci s težavo določili spol utopljencev.

»To je prvič, da mora ladja Life Support iz morja pobirati trupla ljudi,za vso posadko je grozljivo. Sedaj bodo pokojnika lahko vsaj poskusili identificirati, njihove družine pa bodo seznanjene z usodo teh nesrečnežev,« je srhljivo najdbo pokomentiral vodja reševalne ekipe Jonathan Naní La Terra.