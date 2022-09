Gorski reševalci iz Gumina in gasilci so rešili 81-letnega lovca, ki se je sinoči izgubil na težko dostopnem območju v gozdu pri Ahtnu. Reševalna akcija je trajala sedem ur. Njegove klice na pomoč so slišali drugi člani lovske odprave, ki so preusmerjali reševalce na kraj, kajti na območju ni bilo zadostnega telefonskega signala. Reševanje je bilo dolgo in zahtevno, moškega so naložili na nosilo, ki so ga privezali z vrmi. Potegnili so ga nato do ceste. Med reševanjem se je poškodoval gorski reševalec, ki je zdrsnil in padel.