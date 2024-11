Rešili kravi, ki sta bežali pred medvedom

Pri reševalni akciji so poleg zgoraj omenjene gasilske enote in veterinarskega osebja sodelovali še gasilci iz Benetk, ki so prispeli s helikopterjem. Gasilci enote SAF in veterinarji so se kravama približali s terenskimi vozili. Z izstrelkom so ju uspavali. Nato so se jima približali in nadzorovali njuno zdravstveno stanje. Gasilci so ju naložili na posebna nosila, primerna za večje živali. Posamezno so ju privezali na poseben helikopterski kavelj in ju prepeljali v hlev. Tam so ju pričakali drugi gasilci in veterinarji, ki so ju sprostili in prebudili. Reševalna akcija se je uspešno zaključila v poznih popoldanskih urah.