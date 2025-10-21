Reška županja zaradi kraje čokolade zahteva etično preiskavo

V hrvaški javnosti te dni odmeva kraja čokolade v prostorih urada reške županje Ive Rinčić. Ta je incident prijavila pooblaščencu za etična vprašanja, saj meni, da je storilec s tem okrnil zaupanje med zaposlenimi.

O primeru so hrvaškim mediji poročali v ponedeljek po anonimnem obvestilu, da so delu zaposlenih na reški mestni upravi omejili dostop do urada županje, potem ko so iz njenega urada ukradli čokolado. Ker je primer vzbudil veliko zanimanje javnosti, je Rinčić v izjavi za medije še isti dan pojasnila podrobnosti incidenta.

Čokolada je pripadala eni od zaposlenih v mestni upravi, nekdo pa jo je ukradel z mize v salonu neposredno ob pisarni županje. V salonu so bili v času kraje štirje ljudje, eden od njih pa je vzel čokolado, kar so posnele tudi nadzorne kamere. Po besedah županje se na posnetku vidi oseba, ki čokolado spravi v žep, ter je od nje že zahtevala opravičilo, a ga ni dobila.

Rinčić je v ponedeljek še poudarila, da gre za predmet zanemarljive vrednosti, zato kraje ni prijavila policiji, je pa primer predala pooblaščencu za etična vprašanja, od katerega pričakuje mnenje.

»Ne gre za vprašanje čokolade, temveč za vprašanje zaupanja,« je poudarila in obenem obžalovala, da se ukvarjajo s takšnimi temami.