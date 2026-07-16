Zaradi razlitja goriva prepovedano kopanje na portoroški plaži

Zaradi razlitja goriva enega od privezanih plovil v pristanišču Portorož je glavna portoroška plaža zaprta. Kot so sporočili iz Občine Piran, se zaradi vetra madež širi proti obali, kopanje je odsvetovano. Pristojne službe izvajajo ukrepe za omejitev širjenja onesnaženja.

Občina Piran navaja, da se je danes ob okoli 8.30 v morje izlilo 50 litrov goriva. Zaradi vetra maestral se madež širi proti obali, zato do nadaljnjega odsvetujejo vstop v morje na območju celotne portoroške plaže, od pasje plaže do plaže Riviera.

Javno podjetje Okolje Piran je plažo preventivno zaprlo za kopalce in izobesilo rdečo zastavo. Na območju so namestili pivnike za omejevanje širjenja in vpijanje onesnaženja, so sporočili iz družbe.

Pristojne službe so na terenu in izvajajo potrebne ukrepe za omejitev širjenja onesnaženja in sanacijo razmer. Na kraju dogodka so gasilci, civilna zaščita in uprava za pomorstvo, na poti pa je tudi plovilo službe sektorja za varovanje obalnega morja pri upravi za pomorstvo, ki bo sodelovalo pri zajezitvi in odstranjevanju onesnaženja z morske gladine.

Na občini prosijo obiskovalce, da na tem območju do nadaljnjega ne vstopajo v morje, upoštevajo navodila reševalcev iz vode in drugih pristojnih služb ter spremljajo opozorilne zastave na kopališčih.