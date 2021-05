Ribič, ki je zaradi zaprtja restavracij in posledično izgube strank ostal brez službe, podjetnik, ki je moral zapreti svojo dejavnost in ostal brez strehe nad glavo. In pakistanski prebežnik, ki je po večletnem iskanju boljšega življenja prišel do tržaškega Krasa in pred zaprositvijo za azil več dni jedel samo sneg. To je le nekaj človeških zgodb, ki so zaznamovale leto, v katerem se svet bori s pandemijo novega koronavirusa. Ta je na Tržaškem povečala revščino, revni so postali še bolj revni, med revnimi pa so se prvič znašli tudi ljudje, ki pred pandemijo niso spadali v krog revnih.

To so sporočili vodilni možje škofijske Karitas, ki je od marca lani, ko je izbruhnila pandemija, do maja letos, pomoč ponudila malo več kot 6500 ljudem, kar je 13 odstotkov več kot v enakem obdobju pred pandemijo. Od tega števila se jih je malo več kot 4500 prvič obrnilo na Karitas. Naraslo pa je tudi število mladih prosilcev za pomoč. V starostni skupini med 18 in 34 let so pri Karitas registrirali kar 16 odstotni porast povpraševanja. Čedalje več je tudi neplačanih položnic. V času pandemije je število neplačanih položnic naraslo z 21 odstotkov na 28 odstotkov. Čedalje več je potreb po hrani, higienskih pripomočkih, dostavi hrane na dom.

In kot da ne bi bilo dovolj ljudi, ki potrebujejo pomoč, se med pandemijo ni zmanjšalo število prebežnikov, ki so po Balkanski poti prišli do Trsta. V zadnjem letu dni je Karitas sprejela 2736 migrantov, od tega kar 62 družin z 162 mladoletnimi osebami.

»Za vsemi temi številkami so človeški obrazi. Revščina je vstopila skozi glavna vrata,« je na današnjem srečanju s predstavniki medijev dejal tržaški nadškof Giampaolo Crepaldi.