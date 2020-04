Rezijanščina v času epidemije

V Reziji se je pred dnevi pojavil lepak v rezijanskem narečju z urniki trgovin v času koronavirusa. Poslal ga nam je odličen poznavalec zgodovine Slovencev v sosednjih državah in v izseljenstvu Dejan Valentinčič, državni sekretar na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, nanj ga je opozorila kolegica iz Rezije. Letak je resda napisan v nesistematičnem »Chinesejevem« pravopisu, nam je povedal Valentinčič, torej ne v znanstvenem, a vendarle je to lahko zgled za celotno Videmsko pokrajino glede pojavljanja slovenskega narečja v javnosti.

»Za vsa območja, kjer živimo Slovenci sem prepričan v eno stvar: slovenščina bo preživela le, če bo preživela tudi v javnosti,« je prepričan Valentinčič.

Pred leti je napisal monografijo Slovenci v Reziji?, ki je pobuda Univerze v Celovcu, Inštituta Karantanija, Inštituta dr. Jožeta Pučnika in Fakultete za državne in evropske študije. Izdajatelja knjige sta bila Univerza v Celovcu in založba Arte. Istočasno s slovensko izdajo je izšla knjiga še v angleškem jeziku, le z malo drugačnim naslovom in minimalnimi spremembami v besedilu.