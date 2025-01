Riccardo Illy ni navdušen nad Elly Schlein

Nekdanji predsednik deželne vlade Furlanije - Julijske krajine in nekdanji tržaški župan Riccardo Illy ni navdušen nad vodjo Demokratske stranke Elly Schlein. To je sicer v javnosti že povedal. V intervjuju v italijanskem dnevniku Fatto Quotidiano pa je spet poudaril, da je z njo velik križ. Morda »redi« svojo stranko, vse ostalo pa hira, je prešel takoj k bistvu. Schlein po njegovem mnenju nastopa preveč ekstremistično in zato levosredinski tabor ni enoten, je še opisal.

Tarča pa ni bila le Elly Schlein, kritične puščice je namenil tudi italijanski desni premierki Giorgi Meloni ter drugim.