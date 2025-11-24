Rizzijeva nagrada koroškemu deželnemu glavarju Petru Kaiserju

Rizzijevo nagrado, ki jo podeljujeta krovna organizacija slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem Zveza slovenskih organizacij (ZSO) in Slovenska prosvetna zveza (SPZ), letos prejme koroški deželni glavar Peter Kaiser za svojo politiko do slovenske manjšine. Nagrado mu bodo podelili 30. januarja 2026 v Celovcu, sta sporočili organizaciji.

Kot so zapisali v utemeljitvi, je deželni glavar Kaiser od nastopa svojega mandata leta 2013 politiko narodnih skupnosti na avstrijskem Koroškem postavil na nove temelje. Te zaznamujejo dialog, zanesljivost in prepričanje, da je slovenska narodna skupnost nepogrešljiv del identitete in kulturne raznolikosti dežele. Njegovo politično delovanje je trajno izboljšalo odnose med slovensko manjšino in nemško govorečo večino na avstrijskem Koroškem.

Poleg tega je Kaiser po navedbah ZSO in SPZ vzpostavil močno strukturo, ki jasno opredeljuje in trajno utrjuje pravice manjšin.

»S svojimi dolgoletnimi, konkretnimi in dobro premišljenimi ukrepi je deželni glavar Kaiser razvil politiko narodnih skupnosti na Koroškem, okrepil človekove pravice ter ustvaril vzdušje spoštovanja, sodelovanja in cenjenja evropskih vrednot. Ti ukrepi potrjujejo, da razume varstvo manjšin kot temeljno demokratično nalogo, človekove pravice pa kot okvir vsake politične odločitve,« še piše v sporočilu.

»Z Rizzijevo nagrado izrekamo priznanje politiku, ki je z doslednim in vključujočim delovanjem, z občutkom odgovornosti, človeškim pristopom in vizionarsko močjo odprl novo poglavje sobivanja na Koroškem,« sta še zapisala ZSO in SPZ. Kot sta dodala, je deželni glavar Kaiser pomembno prispeval k spoštljivemu sobivanju na Koroškem v duhu sodelovanja.

ZSO in ZPS podeljujeta Rizzijevo nagrado osebnostim, zaslužnim za pravice narodnih skupnosti, varstvo demokratičnih vrednot ter za spoštljivo in v prihodnost usmerjeno sobivanje med manjšino in večino. Lani jo je prejel avstrijski zgodovinar in univerzitetni profesor Hanns Haas.