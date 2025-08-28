Roberta Goloba in Tino Gaber bo poročil ljubljanski župan

Potem ko so slovenski mediji neuradno že poročali o odločitvi premierja Roberta Goloba in njegove partnerke Tine Gaber za skok v zakonski stan, pri čemer uradnega komentarja ali potrditve ni bilo, je ljubljanski župan Zoran Janković ob robu današnje novinarske konference potrdil, da poroka bo, poročni obred pa bo opravil prav on.

Janković ni želel razkriti ostalih podrobnosti, niti kdaj poroka bo. Mediji so omenjali prvo septembrsko soboto, Janković, ki je danes potrdil, da bo prav on tisti, ki ju bo poročil oziroma da "opravil formalni del", pa je na vprašanje, kje poroka bo, povedal, da bo "tisto soboto opravil pet porok, tri v Ljubljani, eno v Strunjanu in eno v Brdih".

Prav obmorski Strunjan naj bi bil po neuradnih informacijah prizorišče prve premierske poroke v Sloveniji. Golob in njegova partnerka Gaber, nekdanja manekenka, spletna vplivnica in lobistka, govoric o poroki doslej še nista komentirala, tudi v kabinetu predsednika vlade za zdaj informacij ne komentirajo.

Golob je Tino Gaber kot svojo partnerko javnosti uradno predstavil na državni proslavi pred slovenskim kulturnim praznikom februarja 2023. Že vse odtlej je bila njuna zveza večkrat v središču pozornosti, mediji pa so tudi večkrat ugibali tudi o njuni poroki.